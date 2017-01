Wedding special bei prister® - Brautmode....

AT

Geniesse die Vorfreue auf Deine Hochzeit in unserem stimmungsvoll dekorierten Atelier. Hol Dir Inspirationen für Deinen schönsten Tag und wähle unter unseren vielen wunderbaaren Kreationen für Standesamt, Altar, Berg & Meer....



Tag der offenen Tür - im Atelier prister

Sonntag: 29. Jänner 2017

11 bis 17 Uhr Atelier prister Speckbacherstrasse 2



Brautmode, Make up Beratung (Nägele & Stubbel), Eheringe (Goldschmiede Norz), Festtagsmode, Accessoires....



Noch mehr Highlights gewünscht?

Im Jänner & Februar gibt´s 10 % Rabatt auf jedes gekaufte prister® Brautstück!

Jede Besucherin bekommt eine prall gefüllte Goody-Bag.



Wir freuen uns auf Euch bei Prosecco & Co

Das prister® Team