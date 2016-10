216 GesundheitsexpertInnen feiern ihre Sponsion

04.10.2016, 09:00 Uhr

Vor drei Jahren nahmen die nunmehrigen Bachelor ihr Studium auf. Mit dem erfolgreichen Abschluss bilden sie eine Generation an GesundheitsexpertInnen, die im Sinne des fachhochschulischen Leitbildes praxisorientiert und nach internationalen Wissensstandards ausgebildet wurden. Die fh gesundheit machte es sich jedoch von Beginn an zur Aufgabe, neben der theoretischen wie praktischen Ausbildung ihrer AbsolventInnen, auch die Akademisierung und Professionalisierung der Gesundheitsberufe voranzutreiben und die Durchlässigkeit unterschiedlicher Qualifikationen in Richtung Doktorat zu fördern.