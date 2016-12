38 strahlende Hochzeitspaare

09.12.2016, 10:20 Uhr

Diamantene und Goldene Hochzeiten in den Ursulinensäle gefeiert.



Blumenschmuck der Stadtgärtnerei

Stimmungsvoll und vorweihnachtlich ging es am Nachmittag des Nikolaus-Tages in den Ursulinensälen zu: Bürgermeisterin Mag.a Christine Oppitz-Plörer lud zehn Diamantene und 28 Goldene Hochzeitspaare anlässlich ihrer Hochzeitstage am 06. Dezember zum gemütlichen Beisammensein in die Ursulinensäle.„Wer sagen kann, 50 oder 60 Jahre verheiratet zu sein, hat auf jeden Fall eine Würdigung verdient“, gratulierte die Bürgermeisterin den JubilarInnen zu ihren Ehrentagen. Oppitz-Plörer nahm die Gäste in ihren Grußworten mit auf eine gedankliche Reise: „Die Jahre 1956 und 1966 waren musikalisch geprägt von den Hüftbewegungen Elvis Presleys, von Udo Jürgens‘ ‚Merci Chérie‘ oder ‚Yellow Submarine‘ der Beatles.“ Das Stadtoberhaupt wies weiters auf das vielfältige Freizeitangebot der Stadt Innsbruck für SeniorInnen hin sowie auf die zahlreichen Kulturveranstaltungen und Weiterbildungsmöglichkeiten in Innsbruck.Der adventliche Blumenschmuck und die Sträuße stammten aus der Stadtgärtnerei. Umrahmt von den Harfenklängen des Musikers Albert Gomig verbrachten die zahlreich erschienenen JubilarInnen den weiteren Nachmittag bei Kaffee und Kuchen.