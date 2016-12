Abseits von Pizza und Kebap

07.12.2016, 15:49 Uhr

Ungarische Würstel

ALTSTADT (acz). Pizza oder Kebap? Diese Frage soll bald um eine weitere Schnellimbiss-Alternative ergänzt werden: Würstel in der Semmeltüte! Das ungarische Franchiseunternehmen Kobe Sausages will die Fastfood-Landschaft etwas aufrütteln. "Unsere Kreationen sind nicht allzu fremd für den österreichischen Geschmack, aber doch etwas anderes als die üblichen Fastfood Gerichte", erklärt Geschäftsführer Tamás Katz, der kürzlich aus Budapest nach Tirol übersiedelt ist.Kobe Sausages hat im November nun in Innsbruck ihr erstes Geschäft österreichweit eröffnet. Es befindet sich in der Kiebachgasse 11, in den Räumlichkeiten der ehemaligen Pizzeria Romantica. Die ungarische Fastfoodkette stellt "Kolbász" (ungarisch für Würstel) in unterschiedlichen Variationen her. Würstel aus Lachs, Enten-, Rind- und Schweinefleisch werden in trichterförmigen Semmeln (Vollkorn oder mit Chiasamen) mit Kraut und unterschiedlichen Saucen serviert. Der Preis variiert zwischen 3,90 Euro (eine Art "Riesenhotdog") und 6,50 Euro (eine Semmeltüte mit neun Würsteln). "Wir hoffen, dass uns die Innsbrucker – Studenten, Einheimische und auch Touristen – bald entdecken", schaut Katz erwartungsvoll in die Zukunft.