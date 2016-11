26.11.2016, 09:08 Uhr

Fein dunkt's oan iatz in der warmen Stub'n, wenn draußen der kalte Wind blast und der erste Schnea unser stoanigs Landl neu g'wandet hat. Wenn a des G'wandl im Tal no a bissl dünn isch, dafür isch's o'bn auf der Heach um so dicker – und i wünschert mir das im Tal no a bissl dazua kam.Was war denn a Weihnacht ohne Schnea? Des war grad so, wia Christbaum ohne Guatelen. Ja mit dem Schnea isch a schon der Advend da. Still ischs auf amol wor'dn, verstummt isch der Vogelgsang lei hi und da vernimmt man no a zaghaftes zwitschern.Des Hoachwild isch tiefer zog'n, suacht Schutz im Wald. Die Tannen und Ficht'n trag'n schon a dick's Winterg'wand'l, schaun aus wia Zauberg'stalten. In ihrer Nach'n isch a wolige Ruah und man spürt so richtig den Waldfrieden. Für's arme Viech, des koan Stall kennt,hat der Winter von Haus aus a grimmig's G'sicht. Knapp isch's mit dem Fuatter word'n, vorbei sein die fett'n Tag – und weil die Tag in den Advent fall'n, der Zeit der Besinnung, so woll'n mir uns b'sinnen, dass a sie Mitbewohner unserer schianen Berghoamat sein. Sie brauchen auch a Hilfum im Winter über die Runden zu kommen. Ihnen tuat der Hunger und die Kält'n genau so weah wia uns.Aber a viele Menschen steahn in der Kält'n – bilden wir uns nix ein auf uns're Bäuch, lasst's den „Ich-Menschen“ in uns nicht aufkommen,geats nit blind an denen vorbei, die in der Kält'n steahn, wer woaß – ob nit du schon morgen der Frierende bisch.D'rum Leut macht's eure Herzen auf, nit lei im Advend, a spater, wennam Christbaum koa Kerze'n mehr brennt.