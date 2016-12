03.12.2016, 09:13 Uhr

Warten, Hoffen, Sehnen,a Wort des viele nimmer kennen,wia haben doch früher d'Leut -a ganzes Jahr sich auf was g'freut.Heut hat Advent an andern Namen.Es gibt net viel, was ma noch net haben,s'Beste vom Besten is grad guat g'nuagund was ma grad woll'n, kauf ma sofort.Wenn's Leben heut doch jeden Wunsch erfüllt,oans bleibt in uns ungestilltund des war noch nie so stark wia heut:Des is die Sehnsucht – nach der „Freud“.