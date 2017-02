05.02.2017, 13:22 Uhr

Mehrere Autos wurden in der Innsbrucker Kapuzinergasse beschädigt.

Am 4.2.2017 gegen 20.40 Uhr beobachteten mehrere Anrainer wie ein 24jähriger österreichischer Staatsbürger in der Kapuzinergase in Innsbruck gegen 3 Fahrzeuge fuhr, wodurch diese zum Teil schwer beschädigt wurden.Der Lenker setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort und konnte erst im Zuge der Fahndung angehalten werden.Der durchgeführte „Alkotest“ (mittlerer Wert) verlief positiv der Führerschein wurde dem Lenker abgenommen.