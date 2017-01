Alpenzoo-Wette mit Schatten und Murmeltier

27.01.2017, 12:34 Uhr

Alpenzoo-Besucher werden zur Wette aufgerufen.

Der 2. Februar, Maria Lichtmess, ist ein sogenannter Lostag, also eine Bauernregel über die Wettersituation in den folgenden Wochen. Berühmt wurde dieser Termin durch den Hollywood Film „Und täglich grüßt das Murmeltier“, in dem das Murmeltier „Phil“ befragt wird, ob es seinen Schatten sieht. Dann nämlich soll es die nächsten 6 Wochen ein strenger und kalter Winter bleiben. (Anmerkung: Ein Schatten entsteht nur dann, wenn die Sonne scheint, also ein klarer, kalter Wintertag gegeben ist.)Im Alpenzoo lassen wir die Murmeltiere weiter schlafen und geben dafür den Besuchern Gelegenheit, sich am Murmeltiertag an einer Wetter-Wette zu beteiligen und zu raten, wie das Wetter am Stichtag in 6 Wochen sein wird. Den Gewinnern winken schöne Preise.