Benefizabend für Sudan

Programm:• Lieder aus aller Welt: Chor der Vielfalt unter der Leitung von Bernhard Sieberer• Vorstellung des Vereins und des Sudanprojeks: Moderation Josef Nussbaumer vom teamGlobo (www.teamglobo.net)• Tanz - Performance: 2 Tänzer der Gruppe Hakuna Matata („keine Sorgen“) vom Studio „streetmotion“• Solo - Improvisation Saxophon: Stephan Wetzel• Konzertante Aufführung mit dem arabischen Instrument „Oud“: Mahmoud Alkawakah• Trommeln auf der Djembe aus dem Senegal: Demba Diatta mit seiner Gruppe SilabaAttraktive Tombolapreise und Köstlichkeiten aus verschiedenen Ländern

Eintritt: Euro 10,- im Vorverkauf, Euro 13,- an der AbendkassaVorverkauf im Haus der Begegnung, Manuela SchweigkoflerFreitag, 7. Oktober 2016, Einlass: 19.00 Uhr, Beginn: 19.30 UhrMehrzwecksaal im Olympischen Dorf Kajetan-Sweth-Str. 16020 InnsbruckDer Reinerlös fließt in die Renovierungen desolater Volksschulen im Sudan, damit Kinder in der Region Haj Yousif die Schule besuchen können