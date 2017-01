Bildungscampus „Ferrarischule“ öffnet seine Tore

Fünf Schultypen mit unterschiedlichen Bildungswegen je nach Talent und Neigung!

Ampräsentiert sich die „Ferrarischule“ Innsbruck, (Weinhartstraße) von 9 bis 15 Uhr beim Tag der offenen Schule als attraktiver „Bildungscampus“. Mit seinem modernen Bildungspaket bietet er Mädchen und Burschen aus Gymnasien und Hauptschulen einen Bildungsweg, der mit Abschlussprüfung oder Matura endet und danach Studium, Weiterbildungsmöglichkeiten oder zahlreiche sofortige Berufschancen in der Privatwirtschaft oder im öffentlichen Dienst ermöglicht.Fünf verschiedene Schultypen und der in Tirol einzigartige Mediendesignzweig mit multimedialer Spezialausbildung (ohne Küche und Service) stehen für die Gymnasiasten/innen und Hauptschüler/innen zur Wahl: Die Wirtschaftsferrari (Matura), Modeferrari (Matura), dreijährige Fachschule für wirtschaftliche Berufe (Abschlussprüfung), der dreijährige Aufbaulehrgang (mit Intensivtraining für Matura) sowie das für AHS oder BHS-Maturanten offene Kolleg für Kommunikation, Wirtschaft und Mediendesign (Diplom). Der Bildungscampus beherbergt auch ein eigenes Internat.

Eigene Schülerguides

... informieren am Tag der der offenen Schule über die unterschiedlichen Schultypen, führen durch das Haus, geben Einblick in den Ferrari-Schulalltag und haben wertvolle Tipps von und für SchülerInnen vorbereitet. Lehrerinnen und Lehrer stehen zudem für weitergehende Informationen in dieser Zeit zur Verfügung. Auch die Anmeldeformulare werden an diesem Tag bereits aufliegen – die Anmeldefrist läuft bis 3. März 2017. Weitere Informationen gibt es in der Direktion der Ferrarischule (Tel. 0512/ 587191 oder auf www.ferrarischule.at