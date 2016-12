Die Gewinner stehen fest: 8.786 Euro für die Soforthilfe

04.12.2016, 06:00 Uhr

Feiern für einen guten Zweck

Unter diesem Motto konnten dieses Jahr 8.786 Euro an Spendengelder eingenommen werden. „Es war eine tolle Veranstaltung und speziell jetzt in der Vorweihnachtszeit sind wir auf jede Spende angewiesen“ freut sich die Vorstandsvorsitzende Brigitte Schieferer gemeinsam mit Brigitte Plattner.„Es ist uns ein Anliegen Tiroler Kinder zu unterstützen. Mit dem Verein „Rettet das Kind Tirol“ haben wir einen Partner gefunden der in diesem Bereich bereits beste Arbeit leistet und auf private Spenden angewiesen ist“ führt Alf Angleitner weiter aus.Der größte Teil der Spendensumme wird für Soforthilfe verwendet werden. Leider ein Dauerbrenner, der immer häufiger in Anspruch genommen wird. Zusätzlich dazu werden 10 Jahres-Patenschaften übernommen um bedürftige Kinder kontinuierlich und langfristig zu unterstützt.In Summe konnten mit den vier Veranstaltungen bereits stolze 24.786 Euro gesammelt und einem guten Zweck zugeführt werden.