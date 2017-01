Die heimischen Berge ganz abseits des Sports

13.01.2017, 08:24 Uhr

"Es geht um die Erschließung der Alpen durch den Menschen, wie wir damit fertiggeworden sind", so Simek. Die erste Folge "Schatzkammer Alpen", die am vergangenen Wochenende ausgestrahlt wurde, beschäftigte sich mit den Bodenschätzen. Gerade in Tirol und Salzburg waren der Silber- und Goldbergbau enorm prägend für die kulturelle Entwicklung. "Auch die Frage, warum beispielsweise Gold, das ja da ist, nicht mehr abgebaut wird, ist hier Thema", erklärt Simek.

In weiteren Folgen wird sich die Serie mit anderen Aspekten, beispielsweise dem Massentourismus (hier war Ischgl ein wichtiger Drehort), den Bergnamen – von den seit Urzeiten so genannten Tauern bis hin zu Bergen, die erst seit dem Barock eigene Namen haben – oder wichtigen Alpenpässen wie dem Brenner. Vorerst sollen drei Folgen der von der Münchner bumm film GmbH mit aufwändigen visuellen Effekten produzierten Dokumentationen im Wochenrythmus ausgestrahlt werden, drei weitere sind für das Frühjahr geplant.