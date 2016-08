Edwin war ein Hirte mit Leib und Seele

27.08.2016, 15:04 Uhr

Salvatorianerpater Militäroberkuratgemeinsam mit der "Vereinigung Österreichischer Peacekeeper" in Alberschwende am 20.8.2016 in Anwesenheit einer großen Zahl an Ehrengästen und Formationen in Alberschwende erleben zu können.war, und bleibt der UN-Seelsorger, ein Kamerad - mehr noch - ein Kumpel.Dies sah man 25. Jahre nach seinem Ableben an der sehr großen Teilnahme, viele ehemalige Blauhelme die ihn im Einsatz erleben durften bekamen feuchte Augen...

Ein einfacher Soldat einst am Golan, der sonst eher nicht viel von der Kirche hielt,schrieb einen Verse auf "Den Edwin" das er an seine Frau zu Hause schickte - die staunte nicht schlecht, als sie aus der Feder ihres Mannes las, was er über den Golanpfarrer gereimt hatte:Wann der a Kirchn tät baun,war i der erste, der eine tät schaun.So wia er jetzt ist, so mag i eahm gern.Wenns nach eahm gingat,könnt i no a Kirchengeher wern!(Erhard Grandegger)Anwesende Ehrengäste neben VÖP-Landesleiter Hptm Ing. Thomas Pittracher mit VÖP-Landesdelegationen:· Anton Stadelmann mit Familienangehörigen (Bruder von Pater Edwin Stadelmann)· Landeskurat Militärdekan KonsR Mag. Otto Krepper. Landesleiter Tirol Gerhard F. Dujmovits mit Brigadier iR Arthur Klocker· Bürgermeisterin Angelika Schwarzmann (Alberschwende)· Sicherheits-Landesrat Ing. Erich Schwärzler· Nationalrat Norbert Sieber· Bürgermeister Martin Franz (Buch)· Kommandant AbtInsp Anton Gerbis (Polizeiinspektion Egg)· Geschäftsführer OStWm Dr. LukasSchrott-Regionalplanungsgemeinschaft Bregenzerwald)· Traditionsschützenregiments-Obmann Franz Schwärzler und Regimentskommandant Schützenmajor Werner Beer· Vorstand Rudolf Völk (Österreicherverein Kempten)· Ensemble des Musikvereins Alberschwende mit Obmann-Stv. Andreas Sutterlüty· Präsident Obst OAR Alwin Denz, Vizepräsident Volkmar Pirker, Landeskulturreferent Alois Feuerstein, Landesfähnrich Franz Achmüller mit Landesstandarte (Vorarlberger Landeskameradschaftsbund)· Fahnenabordnungen der Kameradschaftsbünde Alberschwende, Andelsbuch, Altach, Bezau, Bizau, Bludenz, Lochau, Mäder, Müselbach, SchoppernauKeep PeaceGerhard F. DujmovitsLandesleiter TirolBlauhelm-Homepage: