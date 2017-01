16.01.2017, 16:26 Uhr

Grapscher biss Türsteher in Hand!

Am 15.01.2017 um 02:10 Uhr wurden in einem Lokal in der Herzog-Otto-Straße zwei Frauen aus München (29 und 33 Jahre) von unbekannter Täterschaft insgesamt 3 Mal im Bereich der Oberschenkel bzw. Gesäß ohne ihre Zustimmung angegriffen. Die ältere Dame schlug dem Täter, nachdem er ihr wiederholt ans Gesäß fasste, auf die Schulter. Ein Türsteher (28 j. Deutscher) bemerkte dies und verwies den Mann dem Lokal. Der Mann wurde daraufhin sehr aggressiv und musste unter Gewaltanwendung und Unterstützung eines weiteren Lokalmitarbeiters aus dem Lokal gebracht werden. Dabei biss der Unbekannte dem Türsteher in die Hand. Vor dem Lokal trat der Täter mit den Füßen gegen eine Glasscheibe neben der Eingangstüre, die dadurch beschädigt wurde. Vor Eintreffen der Polizei gelang dem Grapscher die Flucht.

