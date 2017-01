In Tirol gibt es fast 100.000 Öffi-Stammkunden

19.01.2017, 11:07 Uhr

In Tirol werden Zeit-Tickets immer beliebter. Sie zeigen auch, wie gut Öffis von der Bevölkerung angenommen werden.

Öffi-Stammkunden in allen Tiroler Bezirken

Netz-Tickets

Verkaufte Tickets in den Bezirken

Jahres-Ticket SeniorIn

Höchste Zuwächse an Jahrestickes für SeniorInnen:

Bezirk Lienz: +18,4 %

Bezirk Imst: +15,78 %

Bezirk Reutte: +12,43 %

Geringste Zuwächse:

Innsbruck: +4,38 %



Jahres-Ticket

Höchse Zuwächse an Jahrestickets:

Innsbruck: +12,22 %

Bezirk Lienz: +9,8 %

Bezirk Kitzbühel: +7,22 %

Geringste Zuwächse Bezirk Schwaz: +2,78 %



Semester-Ticket

Höchste Zuwächse an Semestertickets:

Bezirk Imst: +12,68 %

Bezirk Landeck: +10,4%

Bezirk Lienz: +8,93 %

Geringste Zuwächse:

Bezirk Kufstein: +3,8 %



LehrPlus-Tickets

Höchste Zuwächse an Lehrplus-Tickets

Bezirk Imst: +10,17 %

Bezirk Lienz: +9,26 %

Bezirk Kufstein: +7,11 %

Geringste Zuwächse:

Bezirk Schwaz: +0,75 %



SchulPlus-Tickets

Das SchulPlus Ticket ermöglicht Fahrten während des ganzen Jahres auf allen Verbindungen. Höchste Zuwächse an SchulPlus Tickets:

Bezirk Kitzbühel: +9,3 %

Bezirk Schwaz: +6,58%

Bezirk Lienz: +6,43 %

Geringste Zuwächse: Bezirk Landeck: +1,4 %

Lehr- und Schul-Tickets

Lehr- und Schultickets sind in allen Bezirken rückläufig mit Ausnahme von Reutte. Hier sind die Schultickets um +5,01 Prozent gestiegen.

Tarifreform im Frühjahr 2017

TIROL. In Tirol gibt es derzeit 96.319 StammkundInnen des VVT (Verkehrsverbund Tirol). Besonders beliebt sind die Netz-Tickets.Zeittickets zeigen deutlich, wie beliebt öffentliche Verkehrsmittel sind. In Tirol gibt es aktuell 96.319 StammkundInnen. Dabei sind die Netztickets in allen Tiroler Bezirken beliebter als die Streckentickets. Am beliebtesten sind dabei die Jahrestickets für SeniorInnen. 2016 wurden 24.254 gültige Tickets - ein Plus von rund 8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr - verkauft. Das Schulplus-Ticket wurde 27.677 mal verkauft - ein Plus von rund 5 Prozent.Die Zahlen des VVT zeigen deutlich, dass Netztickets besser ankommen als Streckentickets, da Netztickets die Nutzung der gesamten Strecken in Tirol ermöglichen. Streckentickets hingegen erlauben nur die Nutzung von bestimmten - im Ticket angegebenen - Strecken. So können Schüler und Lehrlinge ihr Schul- oder Lehrticket nur für den Schulweg nützen, während das SchulPlus- und LehrPlus-Ticket Mobilität auf allen Verbindungen ermöglicht. „Es freut mich, dass Fahrgäste vermehrt auf eine All-in-Ticket setzen und damit langfristig zu den Tiroler Öffis Ja sagen“, so VVT Geschäftsführer Alexander Jug.Stand: Dezember 2016/VVTVVT Geschäftsführer Alexander Jug.„Grundlage der Tarifreform wird daher auch ein Netz-Ticket sein, das ein Mehr an öffentlicher Mobilität ermöglicht.“ Der Preis für ein Netz-Ticket für die jeweilige Region soll unter 400,- Euro pro Jahr betragen, jener für ganz Tirol unter 500,- Euro pro Jahr.