Karl Mark neuer Präsident des Vereins Sicheres Tirol

04.02.2017, 11:12 Uhr

Innsbruck : Landhaus |

Bei der 8. ordentlichen Generalversammlung des Vereins Sicheres Tirol wurde BH a.D. Dr. Karl Mark einstimmig zum neuen Präsidenten gewählt. Nach über 17 Jahren Vereinstätigkeit übergab Rudi Warzilek die Führung des Vereins. Der Verein Sicheres Tirol hat die Aufgabe die Bewusstseinsbildung zur Vermeidung von Unfällen in Tirol zu fördern.

„Rudi Warzilek hat gemeinsam mit Sieglinde Schneider. Die Gründung der Initiative "Sicheres Tirol" erfolgte durch einen einstimmigen Beschluss im Tiroler Landtag. Ich danke Rudi Warzilek für seinen unermüdlichen Einsatz im Dienste der Sicherheit Tirols und Innsbrucks sowie für sein langjähriges Engagement im Verein Sicheres Tirol“, würdigte der bei der Generalversammlung anwesende Innsbrucker Stadtrat Franz X. Gruber das Wirken von Rudi Warzilek.„Es freut mich ganz besonders, dass man mitgefunden hat. Karl Mark hat durch seine langjährige Tätigkeit in der Tiroler Landesverwaltung, vor allem alsund kennt gleichzeitig die Bedürfnisse und Sorgen der Bevölkerung in diesem Bereich. Ich gratuliere ihm zur einstimmigen Wahl und wünsche dem gesamten Team viel Erfolg“, so Landesrat Johannes Tratter, der die Grußworte des Landes bei der Generalversammlung übermittelte.

Neben dem Präsidenten wurde auch der Vereinsvorstand neu gewählt. Dem neuen Team gehören folgende Personen an: Vize-Präsident Dr. Christoph Moser (Notar), Kassier Ing. Franz Vorhausberger, Schriftführer und Medienreferent MMag. Dr. Peter Pock. Weitere Vorstandsmitglieder sind: Prof. Karl Pischl, Rot-Kreuz-Präsident a.D. Dr. Reinhard Neumayr, amtsf. Stadtrat Andreas Wanker.Zu den Rechnungsprüfern des Vereins wurden HR Dr. Ferdinand Knapp (Landespolizeidirektor a.D.) und Norbert Peer (BTV) bestellt.Als Fachbeiräte wurden namhaft gemacht: Adir. Thomas Schönherr (Büro Landeshauptmann), Oberst Markus Widmann (Landespolizeidirektion), Landesbranddirektor a.D. Klaus Erler, Landesschulinspektor Dr. Werner Mayr, Ing. Helmut Peer (AUVA), Martin Reiter (Tiroler Versicherung).„Zuerst möchte ich mich für die einstimmige Wahl und für den großen Vertrauensvorschuss ganz herzlich bedanken. Ich freue mich sehr über diese neue Aufgabe. Rudi Warzilek hat mit der Gründung des Vereins Sicheres Tirol Pionierarbeit in Punkto Sicherheit und Unfallvermeidung geleistet. Ich bin dankbar, dass er uns als Ehrenpräsident weiter mit Rat und Tat zur Verfügung steht. Unter demwird der Verein Sicheres Tirol den Schwerpunkt seiner Tätigkeit auf dielegen. Ein neues Kinderbüchlein zur Unfallvermeidung ist in Ausarbeitung und wird in Kürze erscheinen“, so Präsident Karl Mark zum Abschluss der Generalversammlung.