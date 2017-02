"Ladies Circle 2 Tirol" unterstützt Kunsttherapie

16.02.2017, 09:30 Uhr

Das vorweihnachtliche Verpackungsservice im Kaufhaus Tyrol bringt auch

dieses Mal ein tolles Ergebnis: Für die Kunsttherapie an der Univ.-Klinik für

Gynäkologie und Geburtshilfe Innsbruck wurden insgesamt 4.000 Euro

gespendet.

Gemeinsam zu einem tollen Ergebnis!

Mit vereinten Kräften wurden vor Weihnachtenletzten Jahres im Kaufhaus Tyrol zahlreiche Geschenke liebevoll verpackt. Dafürnahmen die Damen des Ladies Circles 2 Tirol, gemeinsam mit den Charity-Herrenund Ladies von Club 41 Innsbruck-Hall, Rotary Club Innsbruck-Bergisel,Round Table 3 Innsbruck und Zonta Club Innsbruck 1, freiwillige Spendenentgegen. Ergebnis der gemeinsamen Aktion waren € 3.000,-, die vom Kaufhaus Tyrol und der SIGNA Holding auf € 4.000,- aufgerundet wurden. Diese stolze Summe konnte nun der Kunsttherapie an der Univ.-Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe Innsbruck überreicht werden.

Kreatives Arbeiten unterstützt Selbstheilung

"Bin überwältigt!"

Freundschaft und Service

Die Kunsttherapie an der Univ.-Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe Innsbruckunterstützt und begleitet erkrankte Frauen. Das therapeutische Arbeiten mit kreativenMitteln fördert das psychische Wohlbefinden, aktiviert Selbstheilungskräfte und wirktausgleichend auf Körper, Geist und Seele.Dr.in Daria Daniaux, Leiterin der Kunsttherapie, bedankte sich anlässlich der Scheckübergabe sehr herzlich bei allen Spenderinnen und Spendern sowie bei den Organisatorinnen: „Ich bin von dem Erfolg der Aktion überwältigt! Mit dem Geld werden wir unterschiedlichste Malutensilien für unser Therapieangebot kaufen und können so unsere Patientinnen auf dem Weg zur Gesundung unterstützen.“Ladies Circle 2 Tirol ist eine internationale, unabhängige Service-Organisationjunger engagierter Frauen im Alter von 18 bis 45 Jahren. Das Ziel ist die Unterstützung sozial und finanziell benachteiligter Menschen, vorwiegend im Raum Tirol. Das Motto lautet „Friendship and Service“ – Freundschaften bilden, Netzwerke erweitern und in Not geratenen Menschen helfen.