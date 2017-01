Innsbruck : Haus der Begegnung, |

Am 17.2. und 18.2.2017 veranstaltet der Videoklub „Innsbrucker Filmautoren“ kurz INFA die Landesmeisterschaft des österreichischen nichtkommerziellen Films in 6020 Innsbruck, Rennweg 12 - im Haus der Begegnung. Es sind 30 der besten Filme unserer Klubs aus der Region 6 nominiert. Die namhafte 5-köpfige Jury hat nun die ehrenvolle Aufgabe, aus diesen Filmen den Landesmeister für Tirol, den Landesmeister für Vorarlberg, sowie den besten Film Südtirols

zu bewerten. Auch der Klub „Innsbrucker Filmautoren“ ist diesmal mit 6 von 30 Filmen stark vertreten.

Es wird mit Sicherheit ein spannender Wettbewerb. Die Sieger dürfen sich freuen und an der Staatsmeisterschaft, die diesmal in Kufstein stattfindet, teilnehmen.

Die Veranstaltung beginnt am Freitag um 09.00 Uhr und am Samstag um 09.30 Uhr.

Eintritt frei, freiwillige Spende willkommen.



Diese Veranstaltung wird vom Kulturamt der Stadt Innsbruck, des Landes Tirol und Vorarlberg, sowie der Bürgermeisterin Mag. Oppiz-Plörer unterstützt.