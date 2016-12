Lehrgang für ReferentInnen für Biofaire Frühstücke und Jaus'n

Das Projekt „Biofaire Frühstücke und Jaus’n“ wird ab Anfang 2017 von BIO AUSTRIA Tirol in Zusammenarbeit mit dem Weltladen Innsbruck in einem überarbeiteten Format angeboten.

Durchgeführt werden „Biofaire Frühstücke und Jaus’n“ von ReferentInnen, die diese Veranstaltungen tirolweit in Schulen, bei Vereinen, in Gemeinden oder Firmen abhalten. Egal ob Sie aus Reutte, Innsbruck oder Osttirol kommen – die Frühstücke und Jaus’n können in ganz Tirol veranstaltet werden.

Der Lehrgang zum Referenten, zur Referentin für Biofaire Frühstücke bzw. Jaus’n beinhaltet die Themen Bio-Landwirtschaft und Regionalität sowie Grundlagen zum globalen biofairen Handel. Voraussetzung für die Teilnahme am Lehrgang ist eine Affinität zu den Themen Biolandwirtschaft, Nachhaltigkeit sowie fairer Handel. Wir vermitteln Ihnen die Grundlagen zu diesen Themen und zeigen Ihnen, wie diese Themen spielerisch und anschaulich an Interessierte weitergegeben werden können.Weitere Informationen: