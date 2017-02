Neue Polizeiinspektion am Bahnhof mit Leben gefüllt

01.02.2017, 16:17 Uhr

Mit 1. Februar 2017 nahm die neue „Polizeiinspektion Innsbruck Bahnhof“ ihren Betrieb auf. Unter der Führung von ChefInsp. Herbert Haselwanter und seinen Stellvertretern KontrInsp. Andreas Egger, AbteiIungsinsp. Wolfgang Gressl und Bezirksinsp. Thomas Falger werden nun insgesamt 48 Polizistinnen und Polizisten in einem eigenen Überwachungsgebiet rund um den Hauptbahnhof Innsbruck ihren Dienst versehen.



"Hochmoderne Dienststelle"



"Neuralgisches Eingangstor Innsbrucks"



Rund um die Uhr besetzte Bürgerservicestelle

"Tag der offenen Tür" noch nicht fixiert



Kontakt

INNSBRUCK. Diesen für die Sicherheit in Innsbruck besonderen Tag nahmen Landeshauptmann Günther Platter, Vizebürgermeister Christoph Kaufmann, ÖBB Immobilien Regionalleiter Robert Possenig, Landespolizeidirektor Helmut Tomac und Stadtpolizeikommandant Oberst Martin Kirchler zum Anlass, um den Beamtinnen und Beamten an ihrem ersten Arbeitstag in der „PI Innsbruck Bahnhof“ einen Besuch abzustatten. Dort konnten sie sich von den neuen modernen ca. 600 m² großen Räumlichkeiten und optimalen Arbeitsbedingungen selbst überzeugen.„Durch eine gemeinsame Kraftanstrengung von Innenministerium, Land Tirol, Stadt Innsbruck, Polizei und ÖBB ist es gelungen diese hochmoderne neue Dienststelle direkt am Hauptbahnhof Innsbruck für ein „Mehr“ an Sicherheit für die Bürgerinnen und Bürger zu realisieren“, bedankte sich Mag. Tomac gemeinsam mit Stadtpolizeikommandant Obst Martin Kirchler bei den anwesenden Verantwortungsträgern.„Durch die deutlich verstärkte Polizeipräsenz rund um die Uhr wird an einem der meistfrequentierten Orte in Tirol dem subjektiven Sicherheitsbedürfnis der Menschen in unserem Land Rechnung getragen. Ich freue mich über diesen weiteren Meilenstein im Ausbau der Sicherheit. Jetzt werden die Punkte der vor kurzem zwischen Land Tirol und dem Innenministerium unterzeichneten Sicherheitsvereinbarung konsequent umgesetzt“ sagte Landeshauptmann Platter.Mit einer Tagesfrequenz von rund 25.000 Reisenden bzw. Tagespendlern stellt der Innsbrucker Hauptbahnhof das neuralgische Eingangstor von Innsbruck dar. Durch die 48 Polizistinnen und Polizisten, die nunmehr direkt vom Bahnhof aus agieren, soll die polizeiliche Präsenz und Sicherheit in diesem Bereich nachhaltig erhöht werden.Die neue Dienststelle beinhaltet zudem eine 365 Tage im Jahr, rund um die Uhr besetzte zentrale Bürgerservicestelle. Zu den Tätigkeiten der PI Innsbruck Bahnhof zählen neben den allgemeinen Aufgabenstellungen einer Polizeiinspektion weiteres die Fremdenpolizei und Ausgleichsmaßnahmen sowie Sonderstreifen im gesamten Stadtbereich.Die offizielle Eröffnungsfeier sowie ein "Tag der offenen Tür" mit Besichtigung der Räumlichkeiten für die Bevölkerung und die Medienvertreter findet zu einem späteren Zeitpunkt statt.Die neue Polizeiinspektion Innsbruck Bahnhof ist unter folgender Telefonnummer bzw. Adresse erreichbar:PI Innsbruck BahnhofSüdtiroler Platz 3, 6020 Innsbruck,Tel.: 059133 / 7585-100