Neues Rollboard für Tiroler Rettungsdienst

12.01.2017, 11:00 Uhr

Die Einsatzfahrzeuge des Tiroler Rettungsdienstes sind mit neuen, effizienteren Rollboards für den leichteren Transport von PatientInnen ausgestattet.

Vorteile der Rollboards

Finanzierung durch die Hypo Tirol Bank

TIROL. Die Hypo Tirol Bank finanziert einen Großteil der neuen Rollboards des Tiroler Rettungsdienstes. Bis zum Sommer sollen alle Rettungsfahrzeuge mit diesen Rollbrettern ausgestattet werden.Mit den Rollboards können PatientInnen problemlos, erschütterungsfrei und ohne Kraftaufwand von der Krankentrage im Rettungsfahrzeug auf die Untersuchungsliege in der Notfallambulanz gleiten. „Sie gleiten praktisch wie auf einem Förderband schonend und sicher zwischen Trage und Bett oder Ambulanzliege“, so Andreas Karl, operativer Geschäftsführer der Rotes Kreuz Tirol - Rettungsdienst GmbH. Diese Umlagerung bringt aber nicht nur Vorteile für die PatientInnen, auch die Einsatzkräfte werden dadurch entlastet. Bis zum Sommer werden alle Rettungsfahrzeuge mit den Rollboards ausgestattet.Die Hypo Tirol Bank finanziert den Großteil dieser neuen Rollboards. Die Tiroler Hausbank unterstützt immer wieder Neuerungen im Rettungsdienst. "Schließlich kommen diese neuen, übrigens zufälligerweise hypoblauen Boards allen Menschen in Tirol zugute,“ so Hypo-Vorstand Alexander Weiß.