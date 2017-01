Neujahrskonzert der Musikfreunde Innsbruck

AT

Das Neujahrskonzert mit dem "Orchester der Musikfreunde Innsbruck" unter der Leitung von Gösta Müller findet am Freitag, dem 20. Jänner 2017, um 19.30 Uhr im Kolpingsaal (Viktor-Franz-Hess-Str. 7) in Innsbruck/West statt.

Dieses größte "Liebhaberorchester" Tirols wurde 1971 vom damaligen Präsidenten des Tiroler Sängerverbandes, Ernst Würtele, gegründet, zählt über 50 Mitglieder und besetzt damit alle Register eines klassischen sinfonischen Klangkörpers. Ambitionierte Instrumentalisten aller Alters- und Berufsgruppen finden sich zum gemeinsamen Musizieren im Orchesterverband unter fachkundiger Leitung zusammen. Der Bogen spannt sich vom Barock über die Klassik und Romantik bis zur Moderne. Ein besonderer Schwerpunkt liegt in der Wiener Musik von Strauss bis Lehar.

Der Eintritt ist frei – freiwillige Spenden werden entgegengenommen!