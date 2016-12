Schon seit 40 Jahren "unbequem"

19.12.2016, 18:29 Uhr

Wer das Treibhaus nicht kennt, hat was verpasst. 40 Jahre leistet sein Leiter Kulturarbeit in der Stadt.



Durch alle Schichten



Zögerliche Glückwünsche

INNSBRUCK (acz). Oft hat er sich's mit der Politik verscherzt. Oder die Politik mit ihm – so genau kann man das gar nicht sagen. Denn: Norbert Pleifer ist in 40 Jahren als Leiter des Treibhauses – zuvor noch des KOMMs – zur Institution geworden und hat nicht nur einen Platz für kulturelles Treiben geboten, sondern sich auch politisch genau positioniert.Für "Zugereiste", wie es die Verfasserin dieser Zeilen ist, war das Treibhaus dazumal – vor sieben Jahren – das Eingangstor zur österreichischen Kultur. Hader, Dorfer, Maschek oder Grünmandl. Das Treibhaus bot – und bietet sie immer noch – die Möglichkeit mit Wiener Humor, Tiroler Geschichte oder den (un)verwechselbaren Dialekten in Berührung zu kommen. Dort in der Bar sitzend, an den runden Tischen, umringt von Pflanzen, in direkter Tischnachbarschaft von Künstlern, die ihre Pizzen verschlingen, hat man das Gefühl ein Teil dieser Kultur zu sein.Pleifer schafft es, Musiklegenden – wie z. B. den Jazzbassist Ron Carter – ins Treibhaus zu locken und einen Ticketkauf auch jenen zu ermöglichen, die sich derartige Konzerte anderswo für den vielfachen Preis nicht leisten könnten. Er macht Integration möglich, wie sonst wenige in Innsbruck: Bei den Veranstaltungen treffen geflüchtete Menschen auf Alteingesessene, Hiphop-Fans auf Liebhaber der klassischen Musik oder Fußballfans auf Sportmuffel.Wem Pleifers Charakter – auf Grund der teils harschen Kritik – des Öfteren missfällt, ist die Politik. Wenn man ihn auch nicht immer liebt, schätzt man doch seine Kulturarbeit. So formuliert Bgm. Christine Oppitz-Plörer nüchtern zum Jubiläum: "Das Konzept der Kulturinstitution wird sehr gut aufgenommen und ist somit – wie Pleifer einmal in einer Eigendefinition betonte – ein 'lebendiges Zeichen urbaner Kulturarbeit im Gebirge'." Nennenswert fand Oppitz-Plörer auch, dass 2016 das Treibhaus mit 140.000 Euro von der Stadt subventioniert worden ist.

Kulturlandesrätin Beate Palfrader schlägt weniger offizielle Klänge an und würdigt den "Querdenker", "Freigeist" und "kreativen Kopf": "Ich baue darauf, dass er auch weiterhin ein 'Unbequemer' sein möge, der die Kulturpolitik herausfordert und dadurch wichtige Impulse für die Weiterentwicklung der Tiroler Kulturszene setzt." Wer Pleifers bisherigen Einsatz kennt, weiß: Damit kann die Politik wahrlich auch in Zukunft rechnen.