Seinen eigenen Weg finden

03.02.2017, 12:20 Uhr

Jungautor Stephan Sigg motiviert Firmlinge durch sein neues Buch "Was ich dir zur Firmung wünsche"

Zum Autor

Mutig, fröhlich, kreativ sein – und immer an seine Träume glauben! So sieht das auch Autor Stephan Sigg. Er brachte nun ein Geschenkbuch mit den schönsten Wünschen zur Firmung heraus.Stephan Sigg, geb. 1983, ist Theologe und erfolgreicher Autor aus der Schweiz, ist in der kirchlichen Medienarbeit und in der Weiterbildung von Religionslehrern tätig und hält Workshops in Buchhandlungen. Seine Jugendgebetsbücher bei Tyrolia, z. B. „Treibstoff“ oder „Echtzeit“, erreichen mehrfache Auflagen.

Energie und Lebenslust

Nützliches Buch

Mut-Täter und Dich-so-wie-du-bist-Nehmer, Starttasten und Blaue-Himmel-Tage fordert Stephan Sigg für junge Leuten in seinen mitreißenden Texten ein, die vor Energie und Lebenslust strotzen und frisch und frei mal als Wünsche, mal als Appelle oder auch als Gebete daher kommen. Dabei weiß der junge Autor genau, dass es nicht immer leicht ist, zuversichtlich zu sein, seinen eigenen Weg zu gehen und zu wissen, wohin man überhaupt will. Doch was er seinen Lesern vor allem mitgeben will, ist eine positive Einstellung dem Leben gegenüber – und die Gewissheit, dass es da jemanden gibt, der immer und überall für dich da ist.In diesem Geschenkbuch zur Firmung findet sich all das, was Jugendlichen auf dem Weg zum Erwachsenwerden nützlich sein kann: gute Gedanken, ermutigende Blitzlichter, bestärkende Wortbilder – und das als originelles, farbenfrohes Angebot mit vielen frechen Fotos. Ein kleines, fröhliches und doch tiefgehendes Mitbringsel für alle Firmlinge, das den Schritt in die Selbständigkeit begleiten soll.