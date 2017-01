Spar-Stickermania ist zurück und sorgt für Sammelfieber

05.01.2017, 17:23 Uhr

Die Suche nach dem verlorenen "Inka"-Schatz beginnt.



Aufregende Schatzsuche



Finderlohn des Schatzes geht an „Rettet das Kind“

Das Jahr beginnt für Eltern und Großeltern turbulent, denn der Run auf die beliebtesten Sticker Österreichs hat bereits begonnen. Auch diesmal werden die zahlreichen Kids im Sammelfieber nicht enttäuscht, denn SPAR hat sich mit der neuen Stickermania viele neue Highlights einfallen lassen: Mit von der Partie sind Oskar und Bo, die gemeinsam mit SPAR-Testimonial Mirjam Weichselbraun nach Südamerika aufbrechen und sich auf die Suche nach dem verlorenen Inkaschatz machen. Ein Teil des Erlöses von Stickermania geht auch heuer wieder an den Verein „Rettet das Kind“.Wer blinzelt denn da aus dem Dickicht? Es ist der kleine, mutige Abenteurer Oskar mit seiner klugen Gefährtin, der fliegenden Blechbüchse Bo. Die beiden entführen in der neuen Stickermania Jung und Alt auf eine aufregende Schatzsuche. Die völlig neu überarbeitete Auflage von Stickermania ist wie gewohnt mehr als nur das Einkleben von Stickern: Sie ist als Reisetagebuch von Oskar und Bo gestaltet; die Sticker zeigen Motive, die die beiden auf ihrer Reise fotografieren. Ziel ist es, mithilfe einer Schatzkarte und versteckter Hinweise den wertvollen Inkaschatz zu finden. Auf dem Weg dahin versprechen Spezialeffektsticker, Suchbilder und knifflige Rätselsticker jede Menge Unterhaltung und viel Wissenswertes über die Kultur, Kulinarik, Geografie, Flora und Fauna Südamerikas.Auch das Happy End der Stickermania-Abenteuerreise darf bereits jetzt verraten werden: Oskar und Bo finden den rund 500 Jahre alten Inkaschatz – ein Sensationsfund. Den Finderlohn spendet Oskar in der Geschichte an eine Organisation, deren Arbeit SPAR sehr am Herzen liegt. Wie in den vergangenen Jahren geht ein Teil des Erlöses aus den verkauften blauen Sticker-Briefchen und Sticker-Büchern an den Verein „Rettet das Kind“, der Kinder und Familien in Not unterstützt.

Neu: QUIZMANIA und großes BASTELMANIA-Gewinnspiel

Erstmals können die jungen Abenteurer ihr gesammeltes Wissen unter Beweis stellen: Wer die Fragen der QUIZMANIA auf www.stickermania.at richtig beantwortet, kann virtuelle Medaillen und eine personalisierte Urkunde zum Ausdrucken ergattern. Neben der QUIZMANIA ruft SPAR diesmal auch zur großen BASTELMANIA auf, bei der Kinder die Möglichkeit haben, selbst kreativ zu werden: Selbstgebastelte Collagen aus doppelten Stickern, Vorlagen von der Stickermania-Website oder Zeichnungen gewinnen Überraschungspakete mit Bastel- und Malsachen von SPAR Creative. Teilnahmeschluss und alle weiteren Informationen dazu unter www.stickermania.at (PA)