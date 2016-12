The Sugarhill Gang Live am 28.Dezember 2016 im Weekender, Innsbruck

The Godfathers of Hip Hop Reunion Tour:THE SUGAR HILL GANGAfterparty mit JUWEE (Wax Wreckaz) & Invasion Sound28.12.2016, Weekender, InnsbruckEinlass: 20:30, Konzert : 21:30Tickets erhältlich im X-Double, Downtown Sound Record Store & More und bei allen Ö-Ticket Vorverkaufsstellen ( zzgl. Gebühren)“I said a hip hop the hippie the hippie, to the hip hip hop, a you dont stop the rock it to the bang bang boogie say up jumped the boogie to the rhythm of the boogie, the beat“

Die Godfathers of Hip Hop und ersten Hip Hop Superstars, die SUGARHILL GANG kommen Live in den Weekender Innsbruck!Mit geschätzten 12 Millionen verkauften Platten lieferte die Sugarhill Gang mit Rappers Delight die erfolgreichste Hip Hop Platte aller Zeiten und einen der größten Hits der Musikgeschichte.Sie lieben die Bühne und das Publikum liebt sie! Die Sugarhill Gang zählt zu den besten Live Acts ihres Genres und erspielten ihren exzellenten Ruf als Performer auf den Welt Bühnen. Sie überzeugen mit einer energie-geladenen Performance und lassen jeden aktuellen Rapper blass aussehen.Links:www.facebook.com/originalsugarhillgangProudly supported by Burton Innsbruck Flagship Store TOBIS travel solutions and X-Double