Tiroler Dokumentarfilm LAST FISHERMAN hat großen Erfolg bei internationalen Filmfestival

22.12.2016, 23:16 Uhr

Innsbruck : LEOKINO |

Malcolm Baker ist der letzte traditionelle Fischer auf der verschlafenen, dramatisch schönen Halbinsel Rame in Cornwall. Er arbeitet immer noch mit den überlieferten Methoden, wie er sie erlernt hat.

Jeden Krabbenkorb fertigt er selbst an, repariert und restauriert sein Holzboot und seine antiquierten Netze. Ohne eigentliche Ausbildung ist er doch Meister in seinem seit Generationen überlieferten Handwerk.

Er ist über siebzig, und das Meer hat sein Gesicht, seine Hände und seine Seele geprägt. Sein Dorf und die Gemeinde passen sich zunehmend und rasch den modernen Gegebenheiten an. Damit wird Malcolm zu einem anachronistischen Sonderling, der versucht, seinen Platz in dieser Welt zu verstehen.Als es ihm unmöglich erscheint, seinen Prinzipien treu zu bleiben, schließt er unerwartet Freundschaft mit einem Tiroler Jugendarbeiter, der Wege zu einem einfacheren Leben und der Erhaltung des traditionellen Handwerks sucht, was eine unerwartete Zukunftsperspektive eröffnet.Die Doku wurde im Juni 2016 erstmalig in Tirol gezeigt und war mittlerweile bei den renommierten 50. Hofer Filmtagen in Deutschland zu sehen. Unter bekannten Schauspielerinnen und gefeierten Regisseuren konnte die Dokumentation mit fantastischen Bildern und besonderer Poesie überzeugen. Vom 27. bis 30. Dezember ist "LAST FISHERMAN" der vom Zirler Leo Kaserer produziert und der AK Tirol unterstützt wurde, wieder im Leokino zu sehen.