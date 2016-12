Tirols Pflegerinnen mit Herz 2016 sind gekürt

03.12.2016, 07:00 Uhr

Dieser Beruf ist kein leichter

"„Dieser Beruf ist kein leichter, dafür aber der schönste, den ich mir vorstellen kann. Man bekommt so viel zurück: leuchtende Augen, ein strahlendes Gesicht oder ein leises ‚Danke"‘“, so 24-Stunden-Betreuerin Marta Luxová aus Fieberbrunn."„Mein Dank für diese Auszeichnung gilt den Jurymitgliedern und den Initiatoren, vor allem auch meinem Lebensgefährten, der mich nominiert hat. Es tut gut zu wissen, dass meine Arbeit so geschätzt wird“", freut sich Claudia Anna Groß aus Innsbruck, Gesundheits- und Krankenpflegerin für Kinder- und Jugendlichenpflege.

Beste Pflegerinnen gesucht

Vom Neusiedlersee bis zum Bodensee – 2016 wurden bereits zum fünften Mal die besten PflegerInnen des Landes gesucht. Anfang November fiel die Entscheidung: aus tausenden Einsendungen wählte eine Expertenjury die GewinnerInnen aus – je zwei PflegerInnen pro Bundesland. Diese wurden gestern Abend im Ringturm mit einem Geldpreis im Wert von je 3.000 Euro, gestiftet vom Wiener Städtischen Versicherungsverein und den Wirtschaftskammern Österreichs, geehrt. Dr. Günter Geyer, Präsident und Initiator von „PflegerIn mit Herz“: „Die Pflege in unserem Land hat viele Gesichter, ihnen wollen wir mit ‚PflegerIn mit Herz‘ eine Stimme geben. Die Gewinnerinnen und Gewinner stehen stellvertretend für alle Menschen, die im Pflegebereich tätig sind und tagtäglich Großartiges leisten. Ihnen allen gebührt höchster Respekt, Anerkennung und Würdigung!“