Toller Erfolg: Tauschaktion für den Tierschutzverein

26.01.2017, 12:01 Uhr

Etliches Tierzubehör konnte an das Tierheim Mentlberg gespendet werden.



Tierheim leistet vorbildliche Arbeit

Die große Tauschaktion von Megazoo für den Tierschutz war ein voller Erfolg. Es konnte zahlreiches hochwertiges Tierzubehör an das Tierheim Innsbruck-Mentlberg übergeben werden. Die Freude bei den Verantwortlichen des Tierheimes war groß, als sie zahlreiche Decken, Kissen und Kratzbäume für ihre vierbeinigen Lieblinge in Empfang nehmen konnten. Unter dem Motto „Alt gegen Neu“ fand im Megazoo Neu-Rum bei Innsbruck kürzlich eine große Tauschaktion statt. Alle Kunden, die gut erhaltenes Tierzubehör im Megazoo-Erlebnismarkt abgegeben hatten, erhielten auf ein neues Produkt der gleichen Produktgruppe 25 Prozent Rabatt. „Die Tiere, die in Heimen versorgt werden, verdienen unsere vollste Unterstützung. Daher freut es uns sehr, dass diese Aktion so erfolgreich war“, betont Megazoo-Prokurist Holger Luer.Das Tierheim Innsbruck-Mentlberg, das im Rahmen der Spendenaktion unterstützt wird, leistet wertvolle Arbeit im Interesse der Tiere und konnte bereits vielen Lebewesen helfen. Im Tierheim finden verstoßene oder ausgesetzte Tiere eine sichere Bleibe, kompetente Betreuung und medizinische Versorgung. Den Großteil der Tiere bilden Hunde und Katzen, aber auch Kleintiere wie Kaninchen verweilen dort. Auch auf eine umfassende Aufklärung zur Tierhaltung wird großer Wert gelegt.