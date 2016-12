Tragödie in Innsbruck

17.12.2016, 12:04 Uhr

Eine unfassbare Tragödie spielte sich Samstagnacht in Innsbruck ab: Zwei Kinder kamen bei einem Brand ums Leben.

INNSBRUCK. Trotz dem raschen Eingriff der Berufsfeuerwehr, konnte die Tragödie nicht mehr verhindert werden: Bei einem Brand in der Kranebitter Allee sind zwei Schwestern im Alter von vier und sieben Jahren ums Leben gekommen. Zwei weitere Geschwister und die Mutter blieben unverletzt. Gemeinsam mit dem Vater – der Verletzungen erlitt – wurden sie zur weiteren Betreuung in das Krankenhaus geliefert. Was den Brand im Kinderzimmer verursacht hat, ist derzeit unklar.