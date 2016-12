TWInside – Das Magazin des TWI, Technologie und Wirtschaftspark Innsbruck

05.12.2016, 09:53 Uhr

Das Magazin des Technologie und Wirtschaftspark Innsbruck berichtet wieder über Neues und Interessantes von den Unternehmen in der Eduard-Bodem-Gasse. In der aktuellen Winter-Ausgabe 2016/17 geht es um Tiere am Arbeitsplatz, Sicherheit für das Eigenheim und das neue Erbrecht. Außerdem stellen sich neue Unternehmen am TWI vor.