Übergabe des Vorsitzes der Landeshauptleutekonferenz von der Steiermark an Tirol

05.01.2017, 14:58 Uhr

LH Günther Platter stellt seinen Vorsitz der Landeshauptleutekonferenz unter das Motto „gemeinsam entscheiden“. „Dieses Angebot lege ich an die Bundesländer und ganz besonders auch an die Bundesregierung und auch die Europäische Union“, sagte er. Gemeinsam bedeute immer auch ein „Umgang auf Augenhöhe“. „Wir sind jedenfalls dazu bereit“, so der Tiroler Landeshauptmann.Aus Tiroler Sicht werde man nichts unversucht lassen, um zumindest mit den Nachbarbundesländern zu gemeinsamen Linien zu kommen. Diesbezüglich stehe man bereits mit Vorarlberg und Salzburg in engem Kontakt.Für 12. Mai 2017 wurde eine LH-Konferenz in Alpbach fixiert.