Vorweihnachtliche Feierstunde des Kaiserschützenbundes 1921

03.12.2016, 21:25 Uhr

Ps.: Am Samstag, 14. Jänner 2017 findet in der Kapelle Martinsbühel in Zirl die internationale Feierstunde 100 Jahre Kaiserschützen statt. S. M. Kaiser Karl I ernannte die Tiroler Landesschützen aufgrund Ihrer besonderen Tapferkeit am 16. Jänner 1917 zu Kaiserschützen.Den Ehrenschutz dieser Gedenkfeier haben:Bundesminister Dipl.- Ing. Andrä RupprechterLandeshauptmann Günther PlatterLandtagspräsident DDr. Herwig van StaaLandesrätin Dr. Beate PalfraderLandesrat Mag. Johannes TratterNationalrat Hermann GahrErzherzog Karl von HabsburgErzherzog Simeon von HabsburgErzherzog Mag. Markus von HabsburgErzherzog Georg von HabsburgAußenminister a. D. Fürst Karel von SchwarzenbergPrinzessin Dr. DI. Hildegard von Liechtensteinübernommen.