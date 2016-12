Waldbrandgefahr schränkt private Feuerwerke ein

16.12.2016, 14:20 Uhr

Aufgrund der trockenen Wetterverhältnisse gibt es derzeit eine erhöhte Waldbrandgefahr in Tirol. Aus diesem Grund ist Vorsicht bei privaten Feuerwerken geboten.

Kein Feuerwerk in Waldnähe

Kein generelles Feuerwerksverbot

Sicherheitsvorkehrungen bei privaten Feuerwerken

Broschüre "Feuerwerkskunst für zuhause"

TIROL. Seit Wochen fällt in Tirol kaum Niederschlag - daher steigt die Brandgefahr in Waldgebieten. Ein generelles Feuerwerksverbot besteht derzeit aber nicht.Seit Wochen herrscht in Tirol ein niederschlagsarmes Wetter. Daher warnt die Landesforstdirektion vor erhöhter Brandgefahr in den Wäldern. Die Bezirkshauptmannschaften von Landeck, Imst, Schwaz, Kufstein, Reutte und Lienz werden Feuerwerksraketen, Böller sowie offene Feuer in Waldgebieten und in der Nähe von Wäldern verbieten. Zu diesen waldnahen Gebieten zählen angrenzende, bewachsene Bereiche. Auch lokale Windverhältnisse können ein Übergreifen auf benachbarten Wald begünstigen.Aktuell herrscht kein generelles Verbot von Feuerwerkskörpern. Allerdings ist auch in den nächsten Wochen bis Silvester nicht mit Niederschlägen zu rechnen. Daher wird auch Silvester von einer anhaltend erhöhten Waldbrandgefahr auszugehen sein, so Landesforstdirektor Josef Fuchs. Oft reicht schon ein kleiner Funke, der einen Flächenbrand auslösen kann, warnt Landesfeuerwehrkommandant Peter Hölzl. 2015 wurde deshalb ebenfalls von allen Bezirkshauptmannschaften Tirols das Hantieren mit Feuerwerksraketen und Böllern in Waldgebieten und in deren Gefährdungsgebieten untersagt.Solange es kein generelles Feuerwerksverbot gibt, spricht nichts gegen das private Silvesterfeuerwerk, so der Branchensprecher des Pyrotechnik-Handels, Christoph Riedl. Feuerwerke können bislang auf Flächen, die weder im Ortsgebiet, noch im Wald oder in gefährdeten Bereichen liegen, abgeschossen werden. In manchen Tiroler Gemeinden sind private Feuerwerke innerhalb des Ortsgebiets erlaubt. Wenn alle Sicherheitsbestimmungen und Vorschriften eingehalten werden, können private Feuerwerke abgeschossen werden, sagt Christoph Riedl.Die WKO stellt eine Broschüre für mehr Sicherheit bei privaten Feuerwerken zur Verfügung. Darin gibt es Informationen vom Kauf bis zur Zündung von Feuerwerkskörpern. Die Broschüre kann kostenlos im Internet unter WKO.at/tirol/pyrotechnikhandel heruntergeladen werden.