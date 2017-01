Taxischein Tirol

31.01.2017, 19:23 Uhr

Der Taxischein berechtigt dazu, ein Taxi zu lenken. Er lässt sich durch die Taxilenkerprüfung erwerben. Um zu dieser antreten zu können, müssen einige Grundbedingungen erfüllt sein.

Vorraussetzungen für den Taxilenkerkurs

Der Besitz eines Führerscheins der Klasse B seit zwei Jahren, eine entsprechende Fahrpraxis über zwölf Monate, ein Erste-Hilfe-Kurs, ausreichend Deutschkenntnisse, Unbescholtenheit und körperliche Eignung. Darüber hinaus ist der Besuch eines Taxilenkerkurses gesetzlich verpflichtend. Unter bestimmten Voraussetzungen kann mit dem Taxischein später auch ein eigenes Unternehmen gegründet werden.

Förderungsmöglichkeiten

Was ist zu beachten?

Wie bereitet der Taxilenkerkurs auf die Taxilenkerprüfung vor?



Wie läuft der Kurs ab?



Nach der Absolvierung des Kurses und der Prüfung



Ein wichtiger Hinweis zum Abschluss



Der Taxilenkerkurs wird gegebenenfalls auch vom AMS oder von manchen Taxiunternehmen gefördert, sofern erhöhter Personalbedarf besteht. Auch das Land Tirol ist bereit, im Rahmen des Projektes Bildungsgeldupdate einen bestimmten Prozentsatz der Ausbildungskosten zu übernehmen. Allerdings sind die Kosten ohnehin überschaubar. Das Kursentgelt beträgt derzeit 123 Euro. Der Taxilenkerkurs kann auch im Rahmen eines Fernkurses absolviert werden.Wichtig ist zu wissen, dass sich die Gültigkeit des Taxischeins nur auf die Region erstreckt, über die geprüft wird. Für diese Region müssen sich die Kursteilnehmer ein besonderes Wissen aneignen. In Tirol kann zwischen zwei Regionen gewählt werden: Gesamttirol inklusive Innsbruck, Tirol exklusive Innsbruck. Der Kandidat oder die Kandidatin legt eine Prüfung über die Region ab, in der er oder sie zu arbeiten beabsichtigt.Noch vor der Kursanmeldung sollte Klarheit darüber herrschen, wie weit sich das Einsatzgebiet erstrecken soll. Ergänzungsprüfungen für andere Regionen und Bundesländer können selbstverständlich jederzeit abgelegt werden. Aber auch dazu ist zuvor die Teilnahme an einem Kurs nötig.Die Anmeldung zum Taxilenkerkurs lässt sich online vornehmen. Sobald die Einzahlung eingegangen ist, werden die Kursunterlagen versandt.Die Kursunterlagen sind in ansprechender und didaktisch sinnvoller Art gestaltet und entsprechen stets den aktuellen Anforderungen. Außer den Kursunterlagen ist – sofern noch nicht vorhanden – die Anschaffung von Straßenkarten zu empfehlen. Der Nachweis über die entsprechenden Ortskenntnisse stellt einen wesentlichen Teil der Prüfung dar. Der Fachterminus dafür lautet „Verkehrsgeographie". Im Wesentlichen handelt es dabei um infrastrukturelle Gegebenheiten wie Straßen, zentrale behördliche Einrichtungen, öffentliche Plätze, Schulen.Kenntnisse über das Taxigewerbe und über die Staffelung der Fahrpreise stellen den zweiten wichtigen Prüfungsteil dar. Ein weiterer Prüfungspunkt dreht sich um das Straßenverkehrsrecht und um die Verkehrssicherheit. Dieser Bereich dürfte den Teilnehmern bereits von der Führerscheinprüfung bekannt sein.Wichtig zu wissen ist auch, dass der Umgang mit dem Taxifunk nicht zur Taxiprüfung und somit auch nicht zur Vorbereitung gehört. Die diesbezügliche Anlernung erfolgt später direkt am Arbeitsplatz.Es handelt sich um einen Fernkurs, bei dem keine Anwesenheitspflicht besteht. Wenn Fragen auftauchen, steht der Kursleiter gerne zur Seite. Die Dauer des Kurses hängt von den Kursteilnehmern selbst ab. Auch die Zeit zur Vorbereitung können sich die Kursteilnehmer selbst einteilen. Für gewöhnlich erfolgt die Anmeldung zur Prüfung nach einigen Wochen. Entscheidend für den Zeitpunkt sind nicht nur das Engagement, sondern auch die bereits vorliegenden Kenntnisse. Der Vorbereitungsaufwand ist zudem davon abhängig, für welche Region sich der jeweilige Kandidat vorab entscheidet.Die Anmeldung zur kommissionellen Prüfung kann bereits im Rahmen des Kurses erfolgen. Nach bestandener Prüfung kann der Taxischein bei der zuständigen Führerscheinstelle beantragt werden. Für die Ausstellung fallen Gebühren an.Der Besuch des Kurses ist bereits möglich, wenn noch nicht alle Bedingungen (z.B. Führerschein noch auf Probe, keine ausreichende Fahrpraxis) erfüllt sind.