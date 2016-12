Erste Erfolge des sektoralen Fahrverbots

13.12.2016, 10:42 Uhr

Mit ersten November gilt in Tirol das sektorale Fahrverbot. Erste Erfolge zeigen sich bereits: Die Steigerung des LKW-Verkehrs ist im Vergleich geringer als im Jahresvergleich.

Geringere Steigerung des LKW-Transits auf der Inntalautobahn

Trendumkehr mit den nächsten Stufen des sektoralen Fahrverbots

Luftgütemaßnahmen in Tirol

TIROL. Mit ersten November ist in Tirol der Stufenplan des sektoralen Fahrverbots für LKW in Kraft getreten. Die ersten positiven Auswirkungen machen sich bereits bemerkbar.Das sektorale Fahrverbot für LKW ist am ersten November in Kraft getreten. Die positiven Auswirkungen sind bereits messbar. Der November ist der stärkste Monat für LKW-Fahrten, rund 14.300 Fahrten sind zu verzeichnen. Der Anteil der Transporte jener Güter, die vom sektoralen Fahrverbot betroffen sind, steigt um 37 Prozent. Dies zeigt ein Jahresvergleich zum November 2015. Auch 2016 ist die Zahl der LKWs gestiegen. "Zwar steigt dennoch die Anzahl der Transit-LKW im November um 20.000 Fahrten im Jahresvergleich, ohne sektorales Fahrverbot wären die Steigerungen allerdings noch höher." Mit dem sektoralen Fahrverbot sollen bestimmte Güter von der Straße auf die Autobahn verbannt werden.Die erste Stufe des sektoralen LKW-Fahrverbots gilt aktuell für bestimmte Güter, die mit LKWs der Euroklasse IV transportiert werden. Die Umweltlandesrätin Ingrid Felipe rechnet mit einer Trendumkehr und einer Reduktion des Transitverkehrs mit Inkrafttreten der nächsten Stufen des sektoralen Fahrverbots. „Die Luft wird durch den Luft-100er und mit jedem einzelnen LKW, der von der Straße auf die Schiene verlagert wird, entlastet.“, so Ingrid Felipe.Der Luft-100er wurde vor rund zwei Jahren eingeführt. Das sektorale Fahrverbot für LKWs ist seit November 2016 in Kraft. Mit diesen Maßnahmen soll die Luftgüte in Tirol - zum ersten Mal seit dem EU-Beitritt - nachhaltig verbessert werden. Eine weitere Maßnahme zur Verbesserung der Luftqualität ist die Tarifreform bei den öffentlichen Verkehrsmitteln. Diese gilt ab dem Frühjahr 2017.