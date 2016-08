29.08.2016, 08:32 Uhr

Der Euregio-Familienpass bietet Familien kostengünstige Angebote für Ausflüge in der gesamten Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino.

Euregio-Familienpass ab 2017

TIROL. Der Euregio-Familienpass wurde nach dem Vorbild des Tiroler Familienpasses entworfen. Der Tiroler Familienpass soll ab 2017 auch auf die Regionen der Euregio ausgeweitet werden.Ab 2017 soll der Tiroler Familienpass in der gesamten Euregio gelten. Grenzübergreifend können mit dem Pass auch die Vorteile in Nord-, Süd- und Osttirol sowie dem Trentino genutzt werden. In Tirol gibt es 70.000 Familienpass-Besitzer. Die ersten Planungen für den neuen Euregio-Familienpass sind bereits abgeschlossen. Jetzt ginge es nur mehr um die konkrete Umsetzung, so Landeshauptmann Günther Platter. Ab Jänner 2017 soll der Euregio-Familienpass starten.

Länderübergreifende Angebote

Tiroler Familienpass – seit 2002

Weitere Informationen

Die alten Familienpasskarten werden ausgetauscht. Die neuen Karten haben alle ein einheitliches Euregio-Design. Die neuen Karten werden FamilienpassbesitzerInnen mit der Post zugeschickt.Mit dem Euregio-Familienpass sollen Familien bestmöglich unterstützt werden. "Der Euregio-Familienpass wird die Freizeitgestaltung bereichern und Mobilität fördern.“, so Familienlandesrätin Beate Palfrader. "Die länderübergreifende Anerkennung der Familienpass-Vorteile ist ein spürbarer Mehrwert für Familien und bietet die Möglichkeit, die Europaregion besser kennenzulernen“, so Landeshauptmann Günther Platter.Der Tiroler Familienpass wurde 2002 erstmals ausgestellt. Alle Familien mit dem Hauptwohnsitz in Tirol können die Vorteile nützen. Über 700 Betriebe bieten Vorteile bei rund 2.000 Aktionen an. Das Angebot wird ständig verbessert und erweitert. Seit 2014 können auch Großeltern die Vorteile nutzen. Zudem gibt es viermal im Jahr das kostenlose Familienjournal des Lands Tirol.