Euregio-Programm für Ostafrika wird verlängert

Die Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino finanziert auch weiterhin Projekte in Ostafrika. Die Projekte zur Selbsthilfe werden vorläufig bis 2019 unterstützt.

Unterstützung für Regionen in Uganda und Tansania

Kosten für das Dreijahresprogramm

TIROL. Das Land Tirol setzt die Entwicklungszuammenarbeit bis 2019 weiter fort. Die Umsetzung übernimmt Bruder und Schwester in Not. Zusätzlich ist ein spezieller Fortbildungslehrgang in Laimburg, Rotholz und San Michele geplant.Die Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino unterstützt seit 2010 sechs Regionen im Grenzgebiet von Uganda und Tansania. Ziel der Hilfe ist der Kampf gegen Armut. Das Land Tirol hat nun ein weiterführendes Dreijahresprogramm bis 2019 beschlossen. Es werden in erster Linie Projekte zur Verbesserung der Ernährungssicherheit und der landwirtschaftlichen Entwicklung dieser Gebiete gefördert. Daher wird mit dem Förderprogramm auf lokale Probleme, wie Verschlechterung der Böden, und Vermarktungsstrategien der heimischen Produkte eingegangen. „Die wohl effizienteste Hilfe ist die, Menschen in ihrer Heimat dabei zu unterstützen, eine lebenswerte Existenz aufzubauen, sodass sie sich nicht gezwungen sehen, diese zu verlassen.", so Landeshauptmann Günther Platter.Die Kosten dieses Dreijahresprogramms betragen für Tirol 300.000 Euro. Durch Mitwirkung von Südtirol und dem Trentino stehen bis 2019 insgesamt 900.000 Euro zur Verfügung. Das Programm in Ostafrika wird auch weiterhin die Organisation Bruder und Schwester in Not übernehmen. Vorgesehen ist zudem die Zusammenarbeit mit den landwirtschaftlichen Schul- und Forschungszentren in Laimburg, Rotholz und San Michele: Heuer wird ein Ausbildungslehrgang für Agrarfachleute aus den afrikanischen Partnerregionen in der Europaregion stattfinden, so Günther Platter.