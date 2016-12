GEKO - Einreichfrist endet heute

30.12.2016, 07:25 Uhr

Die Einreichfrist für den Tiroler Gemeindekooperationspreis endet am Freitag, den 30. Dezember. Das Siegerprojekt erhält eine Prämie von 5.000 Euro.

Gemeindeübergreifende Zusammenarbeit

Was kann eingereicht werden?

Stärkung der Attraktivität und/oder Wettbewerbsfähigkeit der Region,

nachhaltiger Ausbau der Lebensqualität,

integrative und zukunftsorientierte Raum- und Regionsentwicklung,

aktive Bewältigung der gesellschaftlichen Herausforderungen.

Folgende Bedinungen müssen erfüllt sein

Zusammenarbeit von mindestens zwei oder mehreren Gemeinden

Mehrwert für die Bevölkerung / Qualitätsverbesserung

Ressourcenschonung und Ressourcenbündelung

Kostenreduktion / Effizienzsteigerung

Gemeinschaftsförderung (Vereine und Institutionen)

Innovationspotenzial

Innovationspotenzial Impulse für Integration, Zivilcourage und Ehrenamt (freiwillige Tätigkeiten)

Vorbildcharakter i.S. von best-practice-Beispielen für andere Gemeinden

Weitere Informationen und Einreichung

TIROL. Noch heute können die Projektunterlagen für den GEKO - den Tiroler Gemeindekooperationspreis eingereicht werden. Besondere, gemeindeübergreifende Projekte von Gemeinden sollen ausgezeichnet werden.Immer mehr Gemeinden in Tirol setzen Projekte um, die in gemeindeübergreifender Zusammenarbeit entstehen bzw. entstanden sind. Das Land Tirol will nun mit dem GEKO - dem Tiroler Gemeindekooperationspreis - diese Bemühungen belohnen. Eine Fachjury und ein Online-Voting wählen das überzeugendste Projekt aus. Die erfolgreichen Gemeinden erhalten dann eine Prämie von 5.000 Euro. Geplant ist zudem eine Feier in Zusammenarbeit mit einem Medienkooperationspartner.Die kommunalen Vorhaben müssen bereits umgesetzt sein und folgende Ziele haben:Für nähere Informationen zu den konkreten Anforderungskriterien steht die Abteilung Gemeinden zur Verfügung.Tel.: 0512-508-2372Email: gemeinden@tirol.gv.at