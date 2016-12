JVP/FCG-Weihnachtsaktion: Danke für den Einsatz am Heiligen Abend

27.12.2016, 09:26 Uhr

Die Junge Volkspartei Tirol und die Fraktion Christlicher GewerkschafterInnen Tirol bedanken sich bei den Blaulicht- und Hilfsorganisationen für deren Dienst am Heiligen Abend.

Schon traditionell besucht die Junge Volkspartei, heuer erstmals gemeinsam mit der Fraktion Christlicher GewerkschafterInnen, am 24. Dezember die diensthabenden Einsatzkräfte, insbesondere das Bundesheer und die Rettungsorganisationen, um den Dienst am Heiligen Abend mit einem kleinen Weihnachtspräsent besonders anzuerkennen.„Unsere Sicherheitskräfte und Rettungsorganisationen leisten das ganze Jahr über einen unglaublich wertvollen Beitrag für unser Land. Zu Weihnachten wollen wir uns deshalb dafür bedanken“, so JVP-Landesobmann Dominik Schrott und FCG-Landesjugendbeauftragter Kevin Überegger: „Am Heiligen Abend gilt die größte Achtung jedoch den Grundwehr- und Zivildienern im Einsatz. Dafür möchten wir uns deshalb ganz besonders mit einer Aufmerksamkeit bedanken.“