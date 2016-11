AT

, Fischnalerstraße , 6020 Innsbruck AT

Petrus Canisius , Fischnalerstraße , 6020 Innsbruck AT

Innsbruck : Petrus Canisius |

Die k.u.k. Postmusik Tirol umrahmt zum Jahresabschluss traditionell einen Gottesdienst. Zu hören ist die Kapelle am Donnerstag, dem 8. Dezember ab 10 Uhr in der Pfarrkirche Petrus Canisius in Innsbruck (Fischnalerstraße, Hötting-West). Die musikalische Leitung obliegt Kapellmeister Dr. Werner Mayr.