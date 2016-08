TIROL 2030 Zukunftsfragen, Standpunkte, Herausforderungen

Landeshauptmann Günther Platter lädt ein zum Gespräch in Innsbruck.

Liebe Innsbruckerinnen und Innsbrucker!Verantwortungsvolle Politik orientiert sich an der Zukunft unserer Kinder und nicht an Schlagzeilen oder Wahlterminen. Nur wer das Gefühl für die Menschen hat und das Land versteht, ist in der Lage, die richtigen Antworten auf die Herausforderungen der nächsten Jahre zu geben. Wir tun das seit nunmehr über 71 Jahren. Gewissenhaft und mit viel Weitblick geben wir die Richtung vor und bringen das Land Tag für Tag ein Stück weiter.

Tirol 2030 ist unsere Vision für das Tirol der nächsten Generation.Gehen wir gemeinsam unseren Weg — mit aller Kraft für unser Land!Ihr LandeshauptmannGünther PlatterWie geht es in Tirol weiter? Welche Rahmenbedingungen müssen wir jetzt schaffen, damit die nächste Generation in Sicherheit und Wohlstand leben kann? Nur wer sich diesen Fragen stellt, darf auf das Vertrauen der Menschen hoffen.Politik ohne Grundsätze und Haltungen ist wie ein Baum ohne Wurzeln. Nur wer auf einem soliden Wertefundament aufbaut, wird auch bei starkem Wind nicht aus dem Gleichgewicht kommen.Die Gesellschaft verändert sich — dynamisch und umfassend. Nur wer diesen Wandel als Chance und nicht als Bedrohung empfindet, kann die Möglichkeiten erkennen, die sich dadurch eröffnen.