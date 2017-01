Eisenkies Tortechnik: Garagentor-Sortiment wird stetig ausgebaut

11.01.2017, 11:05 Uhr

Egal, ob man den Bau eines Einfamilienhauses als Privatperson plant oder aber für ein großes Industrieprojekt professionelle Tore sucht: Die Firma Eisenkies GmbH bietet für jeden das perfekte Angebot. Für den Industrie- aber auch für den Privatbereich bietet Eisenkies ein großes Sortiment an Türen, Toren, Antriebstechniken sowie Brandschutz an. Kompetente Beratung, individuelle Lösungen und professionelles Fachwissen komplettieren das hervorragende Angebot.Eisenkies GmbH & Co KGStandort Hall in TirolSchlöglstraße 55Telefon: 05223 510tortechnik@eisenkies.atÖffnungszeitenMontag bis Freitag von 7.30 bis 17 Uhr