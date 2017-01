Estrich: Die perfekte Grundlage für alles, was dann noch kommt

11.01.2017, 10:56 Uhr

Zugegeben: Wer weder Bauherr noch Renovierer ist, wird dem Thema weniger Beachtung schenken. Alle, die ein Bauwerk ausführen oder auszuführen haben, sollten aber über die Bedeutung des richtigen Estrichs ebenso Bescheid wissen wie über diejenigen, die für höchste Qualität über die perfekte Grundlage in Sachen Bodenverlegung garantieren. Die Firma MD Estrichböden mit Firmensitz in Zirl weiß alles über Estriche und steht mit einem engagierten Team zur Verfügung. Mit 2 Pumpen und 2 Partien ist MD Estrichböden auch in der Lage, große Baustellen zu übernehmen. „MD“ sind die Initialen von Firmenchef Murat Desdemir. „Beratung und Ausführung aus einer Hand“ zählt ebenso zu den Merkmalen seiner Firmenphilosophie wie „Handschlagqualität“.Unter Beratung versteht das „MD-Team“ Aufklärung über Vor- und Nachteile der verschiedenen Estriche. Ist die Entscheidung gefallen, geht es an die Arbeit. Höhenausgleich für ein gleichmäßiges Niveau, Dämmschicht, Trittschalldämmung, Estrichmörtel – das sind nur einige Stichworte, die bei einem derartigen Vorhaben ins Spiel kommen. Und wenn sich jetzt Häuslbauer/-renovierer oder Firmenbesitzer fragen, welcher Estrich sich am besten für ihre persönlichen Bedürfnisse eignet, gibt es hier die einzig richte Antwort: Das MD-Estrich-Team weiß Bescheid und freut sich über jede Anfrage!Inh. Murat DesdemirWiesenweg 56170 Zirlmd.estrichboeden@chello.atTel. 0800 -400171787Nähere Infos:www.md-estrichboeden.at