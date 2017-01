Tantra … ist das was für mich?

Innsbruck : Innsbruck |

Wenn wir von Tantra hören, so denken viele Menschen

nur an eine erotische Massage oder gar an Sexrituale

mit Räucherstäbchen. Tantra ist aber viel mehr als das.

Tantra ist eine Lebensphilosophie mit spirituellen Wurzeln, bei der es um wichtige Fragen des Lebens geht. Es geht darum tiefer in das eigene Bewusstsein einzutauchen und dieses zu erweitern. Gerade deshalb kann man Tantra auch

als ganzheitliche Philosophie des Lebens betrachten, da man versucht,

sich von Altem zu befreien und Neues zu wagen … und dies

nicht nur durch theoretisches Erlernen, sondern durch Erfahrungen

am eigenen Körper, Geist und Seele. Nur so sind wir in der

Lage, uns zu verändern und tiefer in uns hineinzuhorchen was unser

Körper … unser Geist … oder unsere Seele braucht, um einen harmonischen

Ausgleich zu schaff en und durch eine positive Haltung

ein zufriedenes und erfülltes Leben zu führen.

Darum ist es uns im Shiva-Institut wichtig, den Menschen diese wunderbare Philosophie näherzubringen und entsprechend

aufzuklären. Um sich näher mit diesem Thema auseinanderzusetzen,

bieten wir vielerlei Möglichkeiten, sich intensiver mit Tantra zu beschätigen … sei es bei einer sinnlichen Ganzkörpermassage, unseren Paar- und Sexualberatungen,

Workshops, Einzel- u. Paarseminaren oder den beliebten offenen Tantra-Massage-

Abenden. Bei uns kannst du ganz Mensch sein … ohne Panzer und ohne

Schale … mit vielen wertvollen neuen Erfahrungen, die ihr Leben bereichern. Rufen Sie uns an, gerne geben wir Ihnen weitere Auskünfte.



SHIVA - Zentrum

für ganzheitliches

Wohlbefi nden

Valiergasse 61/3

6020 Innsbruck

Tel.: 512 - 396 112

innsbruck@

shiva-institut.com

Ausführliche Informationen:

www.shiva-institut.com