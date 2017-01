WipGym – make you feel...

Schnell und effektiv ein neuesKörpergefühl erleben und seinemLeben neue Energie schenken– mit dem WipGym!Jeden Tag erleben wir Herausforderungen im Alltag und der Lebenswandelwird in unserer heutigen Zeit schneller und schneller. Man hat kaum noch Zeit,um dem Körper zu geben, was der dringend braucht – Bewegung. Das Resultatist oftmals der Kampf mit überflüssigen Kilos, Rückenschmerzen, schlaffe Haut,Energielosigkeit und das Gefühl, daran nichts ändern zu können. WipGym hat essich zum Ziel gemacht, genau diesen Entwicklungen entgegenzuwirken und mitkurzem Zeiteinsatz ein neues Körpergefühl zu ermöglichen.

Elektrische MuskelaktivierungDas Training basiert auf dem Konzept der elektrischen Muskelaktivierung (EMA).Bei dieser Methode werden die Muskeln durch elektrische Impulse direkt aktiviert.Die Vorteile zu herkömmlichem Krafttraining sind ein effektives Trainingfür die schwer trainierbare, tiefliegende Muskulatur sowie eine großflächigeMuskelaktivierung. Dadurch werden der Stoffwechsel und die Durchblutunggefördert, Muskeln aufgebaut, die Haut gestrafft, das Gewicht reduziert undSchmerzen gelindert. In nur 20 Minuten kann somit ein intensives Ganzkörperworkout mit spürbaren Resultaten absolviert werden. Beim Training, dasgenau auf Ihre Bedürfnisse und Wünsche abgestimmt ist, werden die innovativenGeräte von Amplitrain vewendet. Erleben auch Sie das ultimative Lifestyleworkoutund tauchen Sie ein in die Welt von Wip-Gym.Gesundheit im MittelpunktWipGym bietet für alle Interessierten ein Probetraining an. Außerdem kann ein12er-Paket oder aber auch ein jederzeit kündbarer Jahresvertrag abgeschlossenwerden. Im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsvorsorge bietet WipGymaußerdem allen Unternehmen die Trainingseinheiten sowohl im Studio alsauch im Unternehmen selber an, denn: Der Schlüssel zum Erfolg sind gesundeund motivierte Mitarbeiter. Die Tiroler Sparkasse ist der größte Partner desWipGym.AktionenBei der Aktion „Ein gesunder Rücken kann auch entzücken“ sind fünf Trainingseinheiten involviert, eine gibt esdann gratis dazu, wie auch ein WipGym- Polo. Preis: 150 EuroBei den Figur-Wochen gibt es ebenfalls fünf Trainingseinheiten plus eine gratisdazu. Auch hier ist bei einem Preis von 150 Euro ein WipGym-Polo dabei.KONTAKTWipGymBrenner Straße 17Steinach am BrennerÖffnungszeitenMo bis Fr: 8 bis 20 UhrTel: 0650 5873980 oder06766213242info@wipgym.atwww.wipgym.at