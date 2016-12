ASVÖ begeistert mit „Fairness & Fun“ Schüler & Lehrer!

07.12.2016, 19:01 Uhr

In der NMS Olympisches Dorf in Innsbruck war am 7. Dezember die Hölle los! Knapp 250 äußerst motivierte SchülerInnen der 1. und 2. Schulstufe aus den Schulen BRG Telfs, NMS Vorderes Stubai (Fulpmes), der Musikmittelschule O-Dorf und natürlich auch aus der Gastgeber-Schule trafen sich in der 3-fach-Halle in Innsbruck, um den 6. Tiroler Fair-Play-Völkerballmeister zu küren.

Ganz im Zeichen von Fair Play

Im Vorfeld des Turnieres, welches das Abschlussevent des ASVÖ Projekts „Fairness & Fun - sponsored by Tiroler Versicherung“ darstellt, haben sich die Klassen in eigenen Workshops intensiv mit dem Thema Fair-Play auseinandergesetzt. Bei diesem Projekt steht schließlich nicht nur der sportliche Erfolg der teilnehmenden Teams im Vordergrund, sondern vor allem auch das faire Verhalten gerade in einer Wettkampfsituation. Um das Fair-Play-Verhalten der Mannschaften bewerten zu können, werden eigene Fair-Play-Beobachter eingesetzt. Am Ende des Tages steht somit nicht nur der Turniersieger, sondern auch der Fair-Play-Sieger fest. Insgesamt kämpften 31 Mannschaften bzw. 246 SchülerInnen um den begehrten Titel des Fair-Play-Völkerballmeisters 2016.

Tolle Preise für die fairen und sportlichen SiegerInnen

Fair Play Initiativen und Fair Play Box

Höchst motiviert und ehrgeizig und trotzdem sehr fair wurden in 65 Vorrundenspielen, die besten Teams jeder Gruppe ermittelt, für die es dann gleich weiter ins Viertel bzw. Halbfinale ging. Schlussendlich konnten sich bei den Mädels dieaus Telfs gegenaus Fulpmes durchsetzen und sind somit 6. Tiroler Völkerballmeister. Auch bei den Burschen ging´s beim Finale heiß her, hier kämpften 2 Mannschaften derInnsbruck um den heißbegehrten Titel. Es gewannen „vorBei der Fair-Play-Wertung schnitten die Mannschaften der Musikmittelschule O-Dorf besonders gut ab, es gewannen bei den Mädchen dieund bei den Jungsaus Innsbruck!Neben donnerndem Applaus, Urkunden und für die Stockerlplätze tollen Pokalen und Medaillen gab's bei der Siegerehrung sowohl für die sportlichen Turniersieger als auch die fairsten Teams zusätzlichAußerdem hatten alle Workshop-Klassen die Möglichkeit im Vorfeld des Turniers Gedanken zum Thema Fair Play in einer Box zu sammeln sowie eine Fair Play Initiative zu starten, die sie dann beim Turnier präsentieren konnten. Über den Preis für die kreativsten und aufwändigsten Beiträge in der Fair-Play Box durfte sich diefreuen, die sich wirklich sehr viel Mühe beim Gestalten der Beiträge gegeben haben und ihre Box kreativ verkleidet haben. Der Preis für die Fair Play Initiative geht heuer nach Innsbruck und zwar an die, die mit einer tollen Tanzeinlage zeigten, was es heißt „Miteinander“ etwas auf die Füße zu stellen.Wir bedanken uns sehr herzlich bei allen Klassen für die tollen Beiträge und gratulieren den Gewinnern aus Fulpmes und Innsbruck, die sich beide jeweils über einen Ausflug zum Abenteuerpark Achensee, ebenfalls gesponsert von der, freuen können!Das ASVÖ Projekthat sich zum Ziel gesetzt, die Gedanken rund um „Fair-Play“ innerhalb einer Gruppe zu stärken und zu intensivieren. Bei dem Turnier in Innsbruck konnten alle Anwesenden spüren, dass dies gelungen ist –und der Gedanke angekommen ist, was es heißt Fair zu sein!Nähere Informationen zum Projekt gibt´s auf www.voelkerball.info und www.asvoe-tirol.at.