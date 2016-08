Internationales Floorball- (Hallenhockey)turnier, Alps Open, Sa.03., So.04.09., NMS Hötting West, Innsbruck

Kommendes Wochenende (Sa.03., So.04.09.) findet zum 4. Mal das internationale Floorballturnier (Hallenhockey) in der NMS Hötting West/ Innsbruck statt. Floorball zählt zu eine der am meisten wachsenden Sportarten und ist vor allem in Nord- und Osteuropa, Amerika, Russland usw. beliebt. Gespielt wird mit den gleichen Regeln wie beim Eishockey - es wird auch mit Goalies mit Helm und kompletter Schutzausrüstung gespielt. Zum Turnier wird der ehemalige französische Meister, Teams aus Tschechien, Deutschland und Italien und Österreichische Teams der 1. Bundesliga kommen. Eintritt ist kostenlos. Turnierzeiten: Sa. 09:00 - 20:00 Uhr, die Playoffs finden dann am So., 09:00-15:00 Uhr. Weitere Informationen auf: http://hotshotsinnsbruck.blogspot.co.at/