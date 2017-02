PATSCHERKOFEL-TEAM - BRAVO - TRAUMHAFTE PISTEN - EINFACH WUNDERBAR!

13.02.2017, 19:02 Uhr

Ich wußte nicht was mich da erwarten würde - aber schon die erste Abfahrt war ein AHA-ERLEBNIS!Einmalig schöne - wunderbar präparierte Pisten - bis zu den Rändern ...!(... diese waren - an vielen gefährlichen Stellen - durch aufgeschüttete Schneewälle - zum Wald hin - abgesichert !!!)Hoffentlich bleibt das so .... auch in den nächsten - turbulenten Zeiten!!!DANKE DEM PATSCHERKOFEL-TEAM - TRAUMHAFT PRÄPARIERTE PISTEN - EINFACH WUNDERBAR! .... Helmut