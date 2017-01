UPC Nachwuchscup 2016: tolle Spiele, viele Tore, 5-mal geht der Titel an die starken Tiroler Mannschaften

02.01.2017, 11:55 Uhr

Das Finalspiel des U15 Bewerbs zwischen der SVG Reichenau und dem Sportverein Innsbruck war der gebührende Abschluss des 32. UPC Tirol Int. Nachwuchscups 2016. Nach dem Unentschieden in der regulären Spielzeit, waren in der Verlängerung nur mehr 2 gegen 2 am Spielfeld spielberechtigt. Knapp vor Ende der Sirene trafen die Reichenauer schließlich zum 1 zu 0 Siegestreffer. 5 Tage lang, standen die Bewerben der U8, U9, U10, U11, U12, U13 und U15 in der Leitgebhalle und der Sporthalle Hötting-West im Mittelpunkt. Union-Obmann Herbert Lener hat gemeinsam mit seinem Organisationsteam einmal mehr für ein tolles Highlight zum Jahresende gesorgt.

Das Turnier zwischen den Weihnachtsfeiertagen und dem Jahreswechsel hat schon Tradition. Auch 2016 gab es in den einzelnen Altersklassen wieder eine internationale Beteiligung von Mannschaften aus Deutschland, Italien und Österreich. Überraschend stark präsentierten sich bei diesem Turnier die Tiroler Mannschaften: der Sportverein Innsbruck sicherte sich 3-mal den Titel (Altersklasse U8, U12 und U13), die SPG Innsbruck West gewann den U9 Bewerb und die SVG Reichenau den U15 Bewerb. In der Altersklasse U10 bezwang im Finale der SV Grödig die SVG Reichenau, in der Altersklasse U11 siegte die Fussballschule Oberösterreich.Union-„Turniervater“ Herbert Lener konnte nach den 5 Spieltagen ein tolles Resümee ziehen: „Es war ein tolles und hochklassiges nachwuchsturnier, in dem die Kids ihre spielerischen Qualitäten zeigen konnten.“ Bei den Siegerehrungen sorgten Benjamin Pranter (WSG Swarovski Wattens), Didi Constantini (Trainerlegende), Kurt Plangger (UPC), Markus Winkler (Generali), Günther Ringler (Tiroler Fussballverband) und auch der sportliche Hausherr Christoph Kaufmann (Bürgermeisterstellvertreter) für strahlende Gesichter bei der Übergabe der Medaillen und der Pokale. Herbert Lener: „Wir übermitteln mit den Persönlichkeiten aus Sport, Wirtschaft und Politik auch die Wertschätzung gegenüber den Leistungen der Nachwuchsspieler.“Das Miteinander spielt für die organisierende Unions-Familien eine wichtige Rolle. „Wir freuen uns über jedes Team, das beim UPC Nachwuchscup mit dabei ist“, stellt Herbert Lener dazu fest. Besonders stolz ist Herbert Lener diesmal auf die Teams des ACD Trepordi-Scula Calcio Carpi FC 1909 oder des DFB Stützpunktes Tumlingen/Hörschweiler. Rund 350 Kilometer war die Anreise für die Nachwuchskicker aus Italien lang, die Jungs des DFB Stützpunktes nahmen sogar 390 Kilometer für eine Strecke in Kauf. „Das zeigt die Bedeutung und die Qualität des traditionellen UPC Nachwuchsturniers.“, freut sich Herbert Lener bereits jetzt schon wieder auf die Neuauflage. Die Erholungspause für das Organisationsteam des UPC Nachwuchscups ist dementsprechend nur kurz. „Die ersten Planungen für die Auflage 33 sind bereits im Gange. Hallenreservierungen, strukturelle Vorbereitungen, Aufgabenverteilungen und die Koordination mit den Partnern“, blickt Herbert Lener auf die ersten Aufgabenstellungen für das Team. „Wir machen es aber mit großer Freude und die strahlenden Kinderaugen zwischen Weihnachten und Neujahr sind uns jede Einsatzminute Wert.“, stellt Herbert Lener abschließend fest.